«Этот спор подчеркивает растущую напряженность между крупнейшими экономиками мира»

На проходящем сейчас саммите стран «большой двадцатки» представители США и Китая обменялись резкими заявлениями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике якобы из-за позиции Китая. В ответ на это представители правительства КНР в резкой форме обвинили США в попытке политического и экономического давления. Впрочем, этот спор не стал единственным заметным событием саммита, где также шло активное обсуждение острой конкуренции между США, Европой и Азией в технологической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Wolfe / Reuters Фото: Sam Wolfe / Reuters

«Синьхуа» (Пекин, КНР) Китай выступает против использования саммита G20 для раздувания так называемых экономических дисбалансов Министерство торговли Китая выразило решительное несогласие с использованием многосторонних платформ, таких как G20, для раздувания так называемых экономических дисбалансов и избыточных производственных мощностей. Пресс-секретарь министерства Хуан Лин сделала это заявление в ответ на недавние высказывания министра финансов США Скотта Бессента в отношении Китая. Подобная риторика, по сути, является прикрытием для протекционизма и предлогом для давления и сдерживания Китая, заявила Хуан. «Это лишь подорвет глобальный торговый и экономический порядок и ослабит устойчивое развитие мировой экономики»,— добавила она. Хуан призвала все страны поддерживать многосторонние отношения, усиливать диалог и координацию в политике, расширять открытость и сотрудничество, а также совместно обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных промышленных и производственных цепочек для достижения взаимовыгодных результатов.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Китай резко ответил США по поводу разногласий на G20 накануне встречи Си Цзиньпина и Трампа Китай предупредил, что заявления США о том, что Пекин сорвал совместное коммюнике министров финансов стран G20 на этой неделе, грозят ухудшить отношения в преддверии серии важных саммитов. Конфликт разгорелся всего за несколько недель до того, как Дональд Трамп, как ожидается, примет своего китайского коллегу Си Цзиньпина в Вашингтоне с государственным визитом в конце сентября, после майской поездки президента США в Пекин.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Конфликт США и Китая на G20 в основном сводится к разногласиям по поводу одной фразы Основным камнем преткновения, по словам источников, стало включение выражения «нерыночный» в предложение, описывающее торговый дисбаланс. Китайские чиновники увидели в этом завуалированную атаку на государственные предприятия, которые являются основой национальной экономики. Этот спор подчеркивает растущую напряженность между крупнейшими экономиками мира за несколько недель до того, как Си Цзиньпин направится в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Это слово (нерыночный.— “Ъ”) давно используется в критике китайских торговых практик со стороны США. Включение этой фразы в коммюнике G-20 может быть истолковано как завуалированное указание на Китай без прямого упоминания этой страны.

Die Tageszeitung (Берлин, Германия) Там, где слово хайтек-элиты важнее всего На этой неделе на G20 также встречаются министры науки и инноваций. Пока Еврокомиссия еще пытается регулировать искусственный интеллект (ИИ), Кремниевая долина просто ставит всех перед фактом. Тем, кто хотел бы знать, кто диктует глобальные правила XXI века, нужно на этой неделе смотреть не на Брюссель, а на идиллический Чапел-Хилл в Северной Каролине, где встречались министры науки и инноваций стран G20. Правительство США представило очень мягкий проект, предусматривающий сведение государственного вмешательства в эту сферу к минимуму. В этом цели США в значительной мере совпадают с позицией крупнейших ИИ-компаний мира, почти все из которых находятся в США. Они хотят меньше регулирования по всему миру для своего быстрорастущего бизнеса. На улице (перед отелем, где проходила встреча.— “Ъ”) студенты протестовали против роста выбросов CO2 и потребления воды из-за новых дата-центров для ИИ. Внутри же пришли к выводу, что будущее принадлежит машинам — и миллиардерам, которые ими владеют.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик