Директора «Экспресс-Логистик» будут судить за уклонение от налогов на 70 млн

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО ТК «Экспресс-Логистик». Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 70 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, директор компании с января 2020 года по март 2023 года представил в налоговую недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость организации за 1-4 кварталы 2020 года, 1-3 кварталы 2021 года и 1-4 кварталы 2022 года, а также заведомо ложные сведения о заключенных с рядом организаций сделках.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Кроме того, он добровольно возместил причиненный ущерб в размере свыше 12 млн руб.

Для обеспечения дальнейшего возмещения вреда на имущество обвиняемого стоимостью более 76 млн руб. наложен арест. Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.