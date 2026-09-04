ЦБ сообщил о первом за несколько лет снижении эмиссии платежных карт в России

Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет, следует из отчета Банка России за второй квартал 2026 года. По данным регулятора, на начало июля их было выпущено на 4% меньше.

За январь-июнь 2026 года в России выпустили 525,6 млн расчетных и кредитных карт. Из них большая часть, 61%, была активной. 13% всех выпущенных карт были виртуальными. Обеспеченность платежными картами выше всего в Центральном федеральном округе и Сибирском федеральном округе — четыре карты на человека. Ниже всего этот показатель в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе — три и две карты на человека соответственно.

На 1 июля банки выпустили 217,7 млн предоплаченных карт (как виртуальных, так и на физическом носителе). Этот показатель на 5% больше, чем на 1 апреля 2026 года. По данным ЦБ РФ, за второй квартал 2026 года с помощью карт было совершено 17,4 млрд операций на сумму 36,3 трлн руб. По сравнению с первым кварталом их количество выросло на 12%, а объем операций — на 11%. Регулятор объяснил такую динамику сезонностью.