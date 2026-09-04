ЦБ сообщил о первом за несколько лет снижении эмиссии платежных карт в России
Эмиссия платежных карт в России снизилась впервые за несколько лет, следует из отчета Банка России за второй квартал 2026 года. По данным регулятора, на начало июля их было выпущено на 4% меньше.
За январь-июнь 2026 года в России выпустили 525,6 млн расчетных и кредитных карт. Из них большая часть, 61%, была активной. 13% всех выпущенных карт были виртуальными. Обеспеченность платежными картами выше всего в Центральном федеральном округе и Сибирском федеральном округе — четыре карты на человека. Ниже всего этот показатель в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе — три и две карты на человека соответственно.
На 1 июля банки выпустили 217,7 млн предоплаченных карт (как виртуальных, так и на физическом носителе). Этот показатель на 5% больше, чем на 1 апреля 2026 года. По данным ЦБ РФ, за второй квартал 2026 года с помощью карт было совершено 17,4 млрд операций на сумму 36,3 трлн руб. По сравнению с первым кварталом их количество выросло на 12%, а объем операций — на 11%. Регулятор объяснил такую динамику сезонностью.
Снижение общего числа карт само по себе не означает отказа клиентов от безналичных платежей. В банковском портфеле есть продукты, рассчитанные на одну операцию или получение выплат: после окончания срока действия либо прекращения операций они перестают увеличивать объем эмиссии, хотя выпуск карт продолжается. Поэтому показатель общего количества смешивает постоянно используемые карты с временными и целевыми продуктами.
Карточная активность при этом может концентрироваться на меньшем числе инструментов: число операций растет одновременно со снижением общего количества карт. Похожее расхождение фиксировалось в первом квартале 2023 года, когда активных карт стало меньше, а общее число эмитированных продолжило расти; для оценки реального использования поэтому важнее динамика операций и активных карт, чем номинальный запас выпущенных продуктов.