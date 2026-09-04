Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой продолжит карьеру в московском «Локомотиве». 28-летний футболист перешел в столичный клуб на правах аренды до конца сезона-2026/27, сообщил «Локомотив» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Зенит" Андрей Мостовой (слева)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Игрок команды "Зенит" Андрей Мостовой (слева)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Мостовой будет выступать за «Локомотив» под номером 77. Ранее он уже находился в системе клуба: занимался в академии и играл за молодежную команду, с которой стал чемпионом Молодежной лиги.

В «Зените» господин Мостовой выступал с 2019 года. За это время он провел 209 матчей и забил 42 мяча. В составе петербургского клуба футболист пять раз выигрывал чемпионат России, а также завоевал Кубок страны и шесть Суперкубков.

Карина Дроздецкая