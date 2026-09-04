ТАСС: Уиткофф и Кушнер сначала прилетят в Россию

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев для переговоров по российско-украинскому конфликту 5-6 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, сначала переговорщики хотят посетить Россию, а затем Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев уже определены. 1 сентября российский президент Владимир Путин заявлял, что переговорный процесс по украинскому конфликту заморожен. При этом, по его словам, Москва готова откликнуться на «какой-то позитив» в этом вопросе. Источники ТАСС сообщали, что визит американских переговорщиков в Москву был запланирован на август, однако его перенесли.