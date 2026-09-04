«Теперь — о вас»: мода, красота и благотворительность

Каждый день эти женщины помогают, учат, кормят, успокаивают, обнимают и радуются маленьким победам своих воспитанников. Забота о других давно стала частью их профессии и жизни. Но когда человек привык постоянно отдавать свое внимание другим, на вопрос «А когда вы в последний раз делали что-то для себя?» ответить оказывается гораздо сложнее. Именно с этого вопроса начался социальный проект «Теперь — о вас», который российский бренд женской одежды 4FORMS реализовал совместно с благотворительным фондом «Образ жизни».

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Команды приехали в учреждение в Калужской области, где находится более ста детей, в том числе дети с тяжелыми формами ДЦП и другими особенностями развития. Ежедневно рядом с ними работают около двухсот женщин, и пять из них стали героинями проекта.

Его задача изначально заключалась не в классическом преображении «до и после». «Мы не приехали сделать этих женщин красивыми. Они уже красивые. Нам хотелось хотя бы на один день позаботиться о тех, кто каждый день заботится о других, и напомнить им то, что за работой и бесконечными "надо" очень легко забыть: ты тоже важна»,— рассказывает Светлана Коновалова, сооснователь бренда 4FORMS.

До начала съемки с каждой из героинь поговорили о ее работе и жизни: сколько лет она работает с детьми, что оказывается самым сложным, что заставляет возвращаться сюда каждый день и когда она в последний раз находила время исключительно для себя. Один из главных вопросов звучал просто: «Вы каждый день заботитесь о других. А кто заботится о вас?»

Стилисты 4FORMS подготовили по два образа, и во время примерки вместе с героинями выбрали тот вариант, в котором каждая из них чувствовала себя наиболее комфортно и уверенно. Команда «Фен Dry Bar» сделала участницам макияж и укладку. После завершения съемок каждая героиня получила выбранный комплект одежды в подарок. Также были переданы подарки воспитанникам и руководителю учреждения.

Проект «Теперь — о вас» построен вокруг мысли о том, что женщине не нужно становиться другой, чтобы почувствовать себя красивой. Иногда ей просто необходимо заново увидеть себя — не только как сотрудника, маму, коллегу или человека, который постоянно кому-то помогает, а как женщину. Наряжаться без повода. Получать внимание. Нравиться себе. Выбирать себя — не вместо других, а вместе с ними.

История проекта легла в основу короткометражного документального фильма. Его первые кадры показывают обычный день учреждения: дорогу, здание, коридоры, работу сотрудников, их разговоры, улыбки и повседневные моменты. Камера наблюдает за женщинами в привычной для них среде — там, где каждый день происходит множество маленьких действий, из которых и складывается большая забота о других. Зритель постепенно знакомится с пятью женщинами, слышит их истории и только затем становится свидетелем дня, который впервые посвящен им самим.

В центре камеры — эмоции героинь: примерка непривычной вещи, разговор со стилистом, смех, реакция коллег и тот самый трогательный момент перед зеркалом, когда женщина узнает… и не узнает себя.

Проект 4FORMS и благотворительного фонда «Образ жизни» обращает внимание на людей, которые находятся рядом с благотворительностью каждый день, хотя сами редко оказываются в центре подобных историй. Ведь помощь — это не только пожертвования. За ней стоят воспитатели, няни, специалисты и сотрудники социальных учреждений, ежедневно выполняющие сотни маленьких действий ради другого человека. И иногда забота нужна самим заботящимся. «Сегодня мы подарили им одежду, сделали макияж и уложили волосы. Но кажется, этот день был совсем не про одежду. Если хотя бы одна из наших героинь завтра посмотрит на себя в зеркало немного другими глазами — значит мы приехали не зря»,— говорят организаторы проекта.

Ангелина Гуляева