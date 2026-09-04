Hraparak.am: власти ЕС потребовали от Армении ввести визовый режим с Россией

Западные партнеры требуют от Армении ввести визовый режим с Россией в качестве предварительного условия для будущей либерализации поездок в Евросоюз. Об этом сообщило издание Hraparak.am со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в Брюсселе настаивают, что без этого шага запуск диалога о безвизовом режиме между ЕС и Арменией невозможен в среднесрочной перспективе. «Более того, они утверждают, что это и есть то предварительное условие, после выполнения которого ЕС через несколько лет может либерализовать визовый режим для Армении», — сообщается в публикации.

Помимо визового вопроса, западные партнеры продвигают и кадровые инициативы. Как утверждает источник, среди требований — назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на один из ключевых постов в силовом блоке. «Запад предлагает направить "своего человека" в министерство обороны или Службу национальной безопасности», — пишет издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что возможное введение Арменией визового режима с РФ станет шагом, направленным не против Москвы, а против самого Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отвергал наличие таких планов. Он говорил, что Армения с удовольствием принимает российских туристов.