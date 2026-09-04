В Екатеринбурге скончался бывший замначальника центра «Э»

Экс-заместитель начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Шалагинов умер в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердил «Ъ-Урал» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

«Ранее он подал рапорт об увольнении по выслуге лет. Перед выходом на заслуженный отдых руководством регионального главка полиции ему предлагалось повышение в должности. ГУ МВД области сейчас оказывает помощь семье нашего боевого товарища в организации похорон»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

СМИ сообщали, что тело Сергея Шалагинова было обнаружено во дворе на ул. Щорса. Полковник Горелых уточнил, что его смерть не связана с якобы имевшимся конфликтом на службе.

Артем Путилов