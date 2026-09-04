Инвесторы запутались в «Звездах»

«Звезда» взошла, да не та: акции компании из третьего эшелона 3 сентября подскочили сразу на 22%, на пике цена бумаг превышала отметку в 6 руб. за штуку. Но инвесторы, похоже, перепутали эмитента. Ранее президент Владимир Путин посетил на Дальнем Востоке верфь «Звезда», а скупать бумаги участники рынка принялись одноименной машиностроительной компании. Это уже второй такой случай за неделю. Что вообще происходит на фондовом рынке?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По иронии судьбы та самая «Звезда» — вовсе не публичная компания. Возможно, поэтому ее тезке — производителю дизельных двигателей из Петербурга — уже трижды повезло быть королевой бала причем с очень точным шагом. Так, в 2022-м ее акции подскочили на 32% после заявления президента о том, что государство поддержит дальневосточную верфь для строительства танкеров для перевозки СПГ. В 2024-м — на 8,5% на сообщениях о переговорах «Роснефти» и ВТБ о вхождении «Звезды» в состав Объединенной судостроительной корпорации. И вот теперь на 22% — после визита президента.

Но, возможно, здесь стабильность — действительно признак мастерства, рассуждает директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков:

«Ситуация весьма распространенная. Насколько я помню, Zoom еще не вышли на IPO, а одноименная компания уже торговалась. Когда первая получила глобальное представление, многие инвесторы покупали по ошибке акции организации, не имевшей отношение к продукту. Здесь сложно сказать, что двигает людьми: либо ошибка, либо какой-то изначальный умысел, что одноименная компания взлетит. У нас сейчас весь рынок торгует по геополитическим новостям. Так почему не торговать отдельными компаниями также в рамках новостной повестки?»

Ранее на этой неделе досталось крупному российскому застройщику: акции компании «Самолет» обвалились после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Казалось бы, причем тут ЖК в Подмосковье, но на минимуме котировки компании опускались до 30,36 руб.

Алгоритмы сантиментов не считают, отметил заместитель генерального директора «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров:

«Такие движения могут быть спровоцированы в первую очередь роботами, которые поймали некоторый триггер и начали покупки.

Алгоритмические стратегии все время модернизируются, но сейчас появляется много любительских, что связано в первую очередь с развитием искусственного интеллекта. Совершенно не факт, что такая стратегия будет приносить вам прибыль, но, так или иначе, на торгах другие участники смогут это увидеть и, наверное, на вас заработать.

Профессиональные инвесторы прежде чем делать, все-таки думают, но в целом рынок тем и прекрасен, что у каждого своя стратегия. Для кого-то это ведь не только спутанные карты, но, возможно, долгожданная возможность продать актив, тем более с прибылью. Рынок таким образом и находит свой баланс».

Из-за путаницы в тикерах зимой 2021-го после твита Илона Маска «Use Signal» за несколько дней акции крошечной Signal Advance взлетели на 11000%. Только это не разработчик мессенджера, а биомедицинская компания. А в 2013-м инвесторы по ошибке закупились бумагами обанкротившейся сети магазинов электроники Tweeter на фоне подготовки соцсети к IPO. Акции магазина подскакивали на 2000%, пока регулятор не остановил торги.

В случае «Звезды», впрочем, ошибка более прозаична, считает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Сейчас достаточно много непрофессиональных розничных инвесторов, которые смотрят прежде всего на заголовки. Решения таких игроков могут в краткосрочном плане привести к достаточно серьезным последствиям для компаний и их акций. Но потом ошибки осознаются, и цена начинает выравниваться, когда в дело вступают более профессиональные инвесторы. Все-таки роботы больше используются при торговле голубыми фишками. Во втором эшелоне роботу достаточно трудно работать при низкой ликвидности».

Так или иначе, но невнимательному инвестору стоит действовать быстро, резюмирует заместитель гендиректора «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров:

«Здесь никакой дополнительной защиты нет. Каждый инвестор сам должен принять решение, платить ли за свою ошибку в моменте или оставлять актив на будущее в надежде на то, что что-то поменяется.

Но важно здесь учитывать ликвидность рынка. В день аномальной активности вы можете купить акции, но в любой другой день продать их будет, наверное, затруднительно без существенной скидки. Поэтому, пожалуй, лучше пользоваться возможностями, пока обороты есть».

С таким подходом фондовый рынок превращается в подобие свидания вслепую: пришел за нефтью, а ушел с дизельным двигателем, потеряв по дороге однушку в Мытищах.

Екатерина Вихарева