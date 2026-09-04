Бизнес споткнулся о штатное расписание

Бизнес стал чаще искать временных сотрудников. На площадках для поиска работы появилось рекордное число вариантов дополнительного заработка, в том числе и для квалифицированного персонала. Только один из сервисов предлагает сразу по 200 тыс. позиций в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Попасть в штат становится все сложнее. А если и удается найти работу, зарплатные предложения стали скромнее, отмечают опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. По некоторым позициям на 10-20% ниже, чем в 2025-м. Но при этом вариантов подработки стало больше: только на hh.ru в Москве порядка 44 тыс. вакансий.

Менеджеру по подбору персонала, например, обещают 100 тыс. руб., а графическому дизайнеру на проектной занятости — 200 тыс. руб. Есть варианты и без опыта: можно взять разовые смены в качестве анонимного покупателя. Протестировать обслуживание стоит 1 тыс. руб. за один поход в магазин. Чтобы забронировать подработку, чаще всего нужно быть самозанятым. Для соискателей такая вариативность открывает больше возможностей, считает партнер, директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин:

«Работают где-нибудь два через два и вместо второй работы могут в свободные дни выходить на дополнительный доход. Скорость найма в ритейле такая, что утром человек ищет вакансию, а днем уже сидит за кассой. Это огромная экономия. Но рынок вряд ли будет сильно развиваться — вышел закон, запрещающий самозанятому работать больше 70-80 часов на одного работодателя. Это будет ограничивать рост».

Работодатели действительно осторожничают при найме: сокращают вакансии и чаще прибегают к временной экспертизе, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«Если можно не открывать вакансию, а увеличить нагрузку на нынешних сотрудников или нанять подешевле, бизнес это делает — иначе не выжить. Резко снизилось количество предложений, особенно на высшие должности. Люди претендуют на 1-1,5 млн руб., но таких вакансий сильно меньше. Работодатели могут выбирать и часто склоняются к менее опытному кандидату, готовому опуститься по деньгам на 30-35%».

Бизнес вынужден оптимизировать расходы, но аутсорсинг персонала — негативный сигнал. Ситуация в экономике не оставляет выбора: 60% россиян, как показывает соцопрос «Авито», планировали в 2026 году подработки. Грамотное совмещение дает +30% к окладу. Но примерно на столько же упали и зарплатные предложения, замечает основатель и управляющий партнер «HR-Студии» Мария Алексеева:

«Люди добирают эти 30% разными способами. Специалисты, которые могут продать свою экспертизу, это делают. Хорошо, что есть такие сервисы. Если раньше были запросы на подбор персонала, то сейчас — на трудоустройство, и в основном это топы».

В поиске подработок и совмещения теперь не только линейный персонал, но и менеджмент среднего звена, и даже топы. Их экспертиза сильно подорожала, говорит управляющий партнер Лаборатории карьеры Анна Алфимова:

«Чаще всего это происходит в процессе поиска — он удлинился вплоть до года, и люди ищут варианты переждать. У квалифицированных сотрудников подработки часто в зоне их компетенции — проект на несколько часов в неделю. Топ-менеджеры выходят на консалтинговые проекты и продают свои часы. Стоимость экспертизы растет: за час работы — от 25 тыс. руб. и выше. Нормальная ставка — 50-70 тыс. руб. в час».

Ситуация на рынке труда остается напряженной: «пересидеть» уже не получится, бизнес стал тщательнее сканировать эффективность персонала, а конкуренция для соискателей ужесточилась. На 165 тыс. вакансий в Москве опубликовано 1,6 млн резюме. Так что подработка сейчас, пожалуй, лучший вариант для всех, кто в поиске.

Аэлита Курмукова