В ближайшем туре РПЛ болельщиков ждет сразу два ярких матча с участием лидеров. 5 сентября встретятся «Зенит»—ЦСКА, а затем, 6 сентября, пройдет старейшее столичное дерби — «Динамо»—«Спартак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Зенит» и ЦСКА на старте сезона серьезно ругать было не за что, но и хвалить — тоже. Они идут в лидирующей группе, но если описать их игру одним словом, то это слово — «нестабильность». Поэтому перед очным противостоянием в Санкт-Петербурге с прогнозами лучше быть осторожнее. Букмекеры, конечно же, сделали явным фаворитом хозяев, особенно после того, как армейцы уступили в кубке «Ростову» (0:2). С таким раскладом согласен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, хотя шансы на ничью армейцам он все-таки оставляет:

«"Зенит" как-нибудь со счетом 2:1 должен победить. У ЦСКА будут шансы увезти ничью, но "Зенит" смотрится сейчас помощнее и является фаворитом».

А вот в старейшем дерби страны «Динамо»—«Спартак» букмекеры фаворита не нашли. Небольшой перекос в коэффициентах в сторону «Спартака» есть, но это можно назвать статистической погрешностью. После того как красно-белые потеряли очки с «Оренбургом», разговоры про их искрометный футбол поутихли. Но динамовцы на своем поле, скорее всего, будут играть со «Спартаком» в футбол, а не в то, что предложил «Оренбург». Поэтому вероятность победы красно-белых велика, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Думаю, голов забито будет немало. И считаю, что "Спартак" победит — класс и подготовленность превосходят динамовскую».

Что касается единоличного лидера чемпионата — «Краснодара», который опережает ближайших преследователей на пять очков, — южане играют с «Крыльями Советов» в Самаре. В победе быков не сомневаются ни букмекеры, ни эксперты. Вполне возможно, что «Краснодар» сможет побить рекорд российских чемпионатов по лучшим стартам сезона — для этого ему нужно выиграть три ближайших матча с «Крыльями», «Акроном» и «Оренбургом». Почему, несмотря на потери в составе, южане идут по чемпионскому графику, объяснил бывший тренер команды Олег Фоменко:

«Виден дух: несмотря на сложности, даже если тяжело, выгрызают игры. Это говорит о том, что есть команда, есть определенный класс. За счет этого набирают очки».

Владимир Осипов — о матчах шестого тура РПЛ

Еще один матч седьмого тура, который наверняка не останется без внимания поклонников футбола, — «Балтика»—«Локомотив». В центре внимания — московский клуб, который после шести туров находится в подвале турнирной таблицы.

Разговоры о том, что после потери ведущих футболистов москвичи должны найти им замену, идут постоянно. Инсайдеры сообщают о ближайших трансферах из «Крыльев Советов» и той же «Балтики», но пока воз и ныне там. Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов не раз эмоционально просил и даже требовал от руководства помощи. Вокруг железнодорожников сейчас слишком много эмоций, считает комментатор Александр Аксенов:

«Мне кажется, "Локомотив" переживает слишком эмоционально. Но у "Балтики" тоже люди уходят, а мы видим, что все неплохо. Андрей Талалаев пускай кому-то на трибуне что-то показывает, но команда-то играет.

Михаилу Галактионову нужно думать, почему его команда не играет, а не о том, что у него слабый состав».

В свободном доступе в рамках седьмого тура будет две встречи. К счастью, в этот раз «Матч ТВ» сделал правильный выбор. 5 сентября в 16:30 мск нас ждет «Зенит»—ЦСКА, а 6 сентября в 18:30 мск — дерби «Динамо»—«Спартак».

Владимир Осипов