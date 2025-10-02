Минград выдал разрешение на планировку территории под трамвайные пути от Мызы

Минград Нижегородской области 1 октября 2025 года выдал разрешение на подготовку проекта планировки третьего участка под строительство трамвайных путей в Приокском районе Нижнего Новгорода. Согласно приказу ведомства, документацию будет готовить госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Границы планировки охватывают участок от дома №163А по проспекту Гагарина до дома №10 по улице 40 лет Победы. Судя по схеме, трамвайные пути планируют разместить от существующего кольца на Мызе до автовокзала в Щербинках.

Ранее минград выдал еще два разрешения на планировку территории под строительство трамвайной линии, она пойдет до Новинок. Помимо этого, начали готовить документацию для продления трамвайных путей в Сормовском районе.

О сроках непосредственно строительства трамвайных путей власти пока не сообщали.

Галина Шамберина