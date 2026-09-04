Сечин: Китай перехватил инициативу у ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка
Китай в этом году фактически перехватил инициативу у ОПЕК по стабилизации мирового нефтяного рынка, сократив импорт нефти на 5,5 млн баррелей в сутки. Если бы эти меры со стороны Китая не были приняты, цена барреля могла бы дополнительно вырасти на $30. При этом Китай добился эффекта, формально не вступая ни в какие картельные соглашения. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Сечин отметил, что КНР успешно прошла путь от крупнейшего импортера энергии до активного лидера глобального рынка. Ключевым фактором, по его словам, стало формирование стратегического резерва в 1,4 млрд баррелей — крупнейшего в мире. Наличие таких запасов вкупе с развитой электроэнергетической инфраструктурой, подчеркнул глава «Роснефти», дает Китаю мощный рычаг влияния на нефтяные котировки, сопоставимый с возможностями традиционных производителей, передает ТАСС.
Глава «Роснефти» прогнозирует, что дальнейшее наращивание китайских резервов только усилит роль Пекина на энергетической арене. Это будет происходить на фоне постепенного снижения влияния ОПЕК и сокращения числа участников организации, заключил господин Сечин.
Ключевой механизм китайского влияния — не формальное соглашение производителей, а управление тем, сколько нефти мировой рынок должен принять в текущий момент. Если Пекин продолжит наращивать стратегические запасы прежними темпами, большая часть прогнозируемого избытка нефти в 2026 году попадет в китайские резервуары, и цены, вероятно, будут поддерживаться Китаем на минимальном уровне.
Масштаб этого рычага связан с объемом китайских закупок: поставки сырой нефти в Китай по морю составляют около 10 млн баррелей в сутки — примерно четверть мирового объема морских перевозок. На этом фоне политика Пекина в настоящее время может быть наиболее важным фактором на нефтяных рынках.
Однако такой эффект не является автоматическим или постоянным: он зависит от того, будет ли Китай и дальше наращивать запасы и сможет ли поддерживать необходимые закупки. На выбор поставщиков влияют и внешние ограничения: КНР может покупать нефть у Ирана наряду с российской, но риск вторичных санкций способен изменить ее подходы к партнерам.