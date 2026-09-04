Сечин: Китай перехватил инициативу у ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка

Китай в этом году фактически перехватил инициативу у ОПЕК по стабилизации мирового нефтяного рынка, сократив импорт нефти на 5,5 млн баррелей в сутки. Если бы эти меры со стороны Китая не были приняты, цена барреля могла бы дополнительно вырасти на $30. При этом Китай добился эффекта, формально не вступая ни в какие картельные соглашения. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сечин отметил, что КНР успешно прошла путь от крупнейшего импортера энергии до активного лидера глобального рынка. Ключевым фактором, по его словам, стало формирование стратегического резерва в 1,4 млрд баррелей — крупнейшего в мире. Наличие таких запасов вкупе с развитой электроэнергетической инфраструктурой, подчеркнул глава «Роснефти», дает Китаю мощный рычаг влияния на нефтяные котировки, сопоставимый с возможностями традиционных производителей, передает ТАСС.

Глава «Роснефти» прогнозирует, что дальнейшее наращивание китайских резервов только усилит роль Пекина на энергетической арене. Это будет происходить на фоне постепенного снижения влияния ОПЕК и сокращения числа участников организации, заключил господин Сечин.