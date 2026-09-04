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Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13–13,5% к концу года

Ключевая ставка ЦБ будет снижаться на 0,25–0,5 процентного пункта и к концу года может достичь 13–13,5%. Такой прогноз в интервью информационной службе «Вести» привел председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, в текущем году наблюдается снижение инвестиций, что может отразиться на темпах экономического роста в последующие годы.

«Поэтому, на наш взгляд, конечно, нужно реальную ставку снижать с тем, чтобы создавать новые пространства и возможности для бизнеса. Наши ожидания, что ставка будет снижаться на 0,25 базисных пунктов — 0,5 базисных пунктов. До конца текущего года мы ожидаем ставку примерно на 13–13,5%. А до конца следующего года — 11–11,5%», — сказал Герман Греф.

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