«И вот развод культурный»

«Горькое известие»,— так в Институте Гёте отреагировали на прекращение своей деятельности в России. Закрываются все три отделения: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Решение принято в ответ на аналогичные меры властей Германии в отношении Русского дома в Берлине. Правительство ФРГ пошло на такой шаг после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ушла очередная эпоха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Россия прекращает работу Гёте-Института. Это ответ на закрытие Русского дома в Берлине. Президент данного учебно-просветительского учреждения Геше Йост назвала происходящее «горьким концом эпохи германо-российских культурных связей».

Если кратко, Институт Гёте продвигает культурные ценности, в том числе немецкий язык, что позволяет, вернее, упрощает студентам поступление в вузы ФРГ. Это ворота на Запад, наверное, можно так сказать. Соответственно, Русский дом в Берлине — это ворота в Россию для немцев. Впрочем, окно на Запад не закрывается окончательно. В РФ продолжают действовать, в частности, Французский институт, Испанский институт Сервантеса и Венгерский институт Листа.

Кто-то скажет, что их судьба также незавидна. Ответ очень простой: что-либо прогнозировать на данном историческом этапе очень непросто. Вот, например, аналогичный Британский совет (организация признана нежелательной на территории Российской Федерации) закрылся еще в 2018 году в связи с «делом Скрипалей», если кто забыл. Гёте-Институт постигла та же участь после событий в аэропорту Лейпцига.

По идее, можно сказать, что не Москва это начала, Европа первой закрыла у себя аналогичные российские структуры, так что пришлось отвечать. Дипломатов высылают, туристов не желают видеть (правда, пока их все-таки пускают в ЕС). В общем и целом, не Россия опускает занавес, а именно что бывшие партнеры.

Наверное, у европейцев найдутся некие аргументы, чтобы с этим тезисом поспорить. Так, они обвиняют Россию в организации гибридной войны, ни больше ни меньше. Хотя при этом занавес, что опускается, пока нельзя назвать железным. В те времена, когда он был таковым, мы еще не вернулись. По этому поводу можно порадоваться. Хотя, конечно, до этого недалеко.

В чем, собственно, главная проблема? Германия на протяжении более чем полувека была основным европейским партнером России. В немецкой транскрипции это называлось «изменение через сближение». Фундамент заложили еще в советские годы. Вспоминаем легендарное соглашение «Газ — трубы», подписанное в далеком 1970 году. Его еще называли «сделкой века».

Так что сейчас в очередной раз уместно сказать, что ушла эпоха.

Сначала был развод экономический, и вот наступил развод культурный. Причем если даже бегло прикинуть выгоду, то полноценной замены на сегодняшний день, похоже, и не наблюдается. Впрочем, это не повод лить слезы и впадать в депрессию. Есть такое мнение, что бывшие партнеры сами назад попросятся, а мы еще подумаем, соглашаться или нет. И власть в европейских странах может поменяться, придут новые силы. Такой вариант вполне возможен. Так что все еще не так однозначно.

Дмитрий Дризе