В ОЭЗ «Нягань» построят мебельный завод за 5 млрд рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Нягань» первым резидентом площадки «ЮЛХ Мебель» ведется возведение мебельного производства. Объем инвестиций превышает 5 млрд руб., сообщили в департаменте промышленности Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент промышленности Югры Фото: департамент промышленности Югры

Мощность нового комплекса достигнет 2,8 млн элементов продукции в год. Будет создано 159 рабочих мест.

На объекте завершено выравнивание силового каркаса здания, укладывается первый слой кровли. Параллельно идет подготовка к бетонированию цоколя, формированию основания пола, а также отсыпка территории и внутренняя обратная засыпка. Обустраиваются инженерные сети: водоснабжение с подключением к магистралям ОЭЗ подключат до середины октября.

Также ведется подготовка площадки для таможенной зоны, которая будет использоваться для приемки оборудования, поставляемого из Китая.

Ирина Пичурина