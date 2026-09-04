До половины месячной нормы осадков выпадет в Петербурге 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, в Петербурге ожидаются обильные дожди — за день может выпасть 20–25 мм осадков, что составляет от трети до половины месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха составит +14…+16 градусов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ Температура воздуха составит +14…+16 градусов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

По прогнозу синоптика, Северная столица 4 сентября окажется под влиянием центральной части активного циклона. В городе будет облачно, дожди временами усилятся. Температура воздуха составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +13…+18 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление опустится до 746 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В субботу в Петербурге сохранятся кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем составит +15…+17 градусов.

Карина Дроздецкая