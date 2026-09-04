До половины месячной нормы осадков выпадет в Петербурге 4 сентября
В пятницу, 4 сентября, в Петербурге ожидаются обильные дожди — за день может выпасть 20–25 мм осадков, что составляет от трети до половины месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха составит +14…+16 градусов
Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ
По прогнозу синоптика, Северная столица 4 сентября окажется под влиянием центральной части активного циклона. В городе будет облачно, дожди временами усилятся. Температура воздуха составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +13…+18 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление опустится до 746 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.
В субботу в Петербурге сохранятся кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем составит +15…+17 градусов.