Джорджа Мелони побила рекорд Сильвио Берлускони

Первая женщина-премьер Италии Джорджа Мелони отмечает символическую дату — 1413 дней подряд у власти. Это рекордный показатель в истории послевоенной Италии. Политическое долголетие обеспечили прагматизм госпожи Мелони и разобщенность оппозиции. Однако с приближением в 2027 году парламентских выборов устойчивости ее правоцентристской коалиции все больше угрожает генерал в отставке Роберто Ваначчи — крайне правый сторонник традиционных ценностей и диалога с Москвой.

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Фото: Yara Nardi / Reuters Джорджа Мелони

Фото: Yara Nardi / Reuters

Правительству Джорджи Мелони исполнилось 1413 дней. Это знаковое событие для Италии, где за 80 лет сменились 31 премьер и 68 правительств. Оно ставит госпожу Мелони в один ряд с Сильвио Берлускони. Тот возглавлял кабинет министров в общей сложности около девяти лет, но в три захода с 1994 по 2011 год. И каждый отдельный раз Берлускони был на посту премьера меньше дней подряд, чем теперь Джорджа Мелони.

49-летняя римлянка с юности увлеклась политикой, дрейфуя от ультраправых к консервативным взглядам. В 31 год она стала самым молодым министром в истории страны, а в октябре 2022 года заняла пост премьер-министра. Прагматичный политик последовательно занимала жесткую позицию в отношении Москвы, добивалась бюджетной дисциплины и падения уровня безработицы, избегая радикальных реформ.

Политическую устойчивость ее правительства связывают с несколькими факторами. Во-первых, это осторожность самого политика.

«Мелони смогла оставаться у власти четыре года в том числе потому, что не пыталась сразу многое изменить или расстроить избирателей»,— цитирует Reuters главу социологической компании YouTrend Лоренцо Преглиаско.

Во-вторых, раздробленность левоцентристской оппозиции. И в-третьих, слабость младших партнеров по правоцентристской коалиции. По итогам выборов 2022 года к партии госпожи Мелони «Братья Италии» присоединились «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и правопопулистская «Лига» Маттео Сальвини. Вместе они едва преодолели барьер в 40% голосов, и для сохранения коалиции и правительства им не раз приходилось искать компромиссы.

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«Италию часто изображают как страну, знаменитую своей кухней, художественным наследием и нестабильными правительствами,— пишет итальянский политолог Марко Импрота.— Нынешнее правительство во главе с Джорджей Мелони представляет собой исключительный случай. После длительного цикла технократов и идеологически неоднородных руководителей ее партию стали воспринимать как шанс на перемены в политике».

В следующем году в Италии пройдут очередные парламентские выборы. И сложившееся равновесие может нарушиться.

Спокойствию госпожи Мелони угрожает бригадный генерал в отставке Роберто Ваначчи — новая экстравагантная фигура на итальянском политическом горизонте.

В 2020–2022 годы он был атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Москве, и впоследствии за его предложения отказаться от поддержки Киева и возобновить диалог с Москвой генерала не раз обвиняли в связях с Кремлем. «Я получаю финансирование из Кремля? Мне бы очень хотелось иметь виллу в Крыму, но ее у меня нет»,— иронизировал в ответ на эти обвинения Ваначчи.

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Фото: Remo Casilli / Reuters Роберто Ваначчи

Фото: Remo Casilli / Reuters

Вернувшись в Италию, он в 2023 году ушел в политику, опубликовав книгу «Мир наоборот». В ней тогда еще кадровый военный жестко прошелся по всем популистским темам: мигранты, ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и феминизм. Из армии он, по сути, вылетел. Но зато стал сначала депутатом Европарламента, а затем — заместителем председателя в «Лиге», откуда он затем не без скандала вышел.

В этом году он объявил о создании партии «Национальное будущее», которая спустя семь месяцев после запуска стала четвертой по популярности в стране.

Рейтинг этого крайне правого движения за полгода взлетел с 2% до 8% — и для Джорджи Мелони это может оказаться проблемой.

Из-за прогнозируемого вероятного ухода ее избирателей к «Национальному будущему» ей предстоит либо взять его в союзники (а это уже категорически не устраивает некоторых ее нынешних сторонников), либо, отмежевавшись от Ваначчи, ослабить позиции своей коалиции в процентном соотношении.

Галина Дудина