Утвержден макет мемориала в Хабаровске в честь разгрома Квантунской армии

Российское военно-историческое общество (РВИО) утвердило макет памятника, который увековечит в Хабаровске одно из ключевых событий Второй мировой войны — разгром Квантунской армии милитаристской Японии, освобождение северных территорий Китая и Кореи. Монумент будет установлен в этом году в краевом парке имени Н. Н. Муравьева Амурского, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Со слов главы региона, итоги конкурса обсуждали с помощником президента РФ, председателем РВИО Владимиром Мединским и замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредом РВИО Николаем Овсиенко. Из семи работ жюри выбрало макет члена Союза художников и главного художника Новокузнецка Ильи Храброго. Он ляжет в основу проекта, но будет доработан и масштабирован.

«Такой памятник нужен не только Хабаровску — он нужен всей стране. Чтобы помнить. Чтобы гордиться. И чтобы никогда не забывать, какой ценой досталась Победа», — написал господин Демешин.

Командование Маньчжурской стратегической наступательной операцией («Августовская буря») советских войск и вооруженных сил Монголии, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне, осуществлялось из Хабаровска. Операция началась 9 августа и была завершена капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Противник в ходе операции потерял свыше 700 тыс. человек, в том числе более 640 тыс. пленными. Безвозвратные потери Советской армии составили порядка 12 тыс. бойцов.

Эрнест Филипповский