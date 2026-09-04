Погрузка на СвЖД в августе снизилась на 5,5%

По Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе 2026 года отправили 9,9 млн тонн грузов, что на 5,5% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года. Грузооборот составил 16,8 млрд тарифных тонно-км (-0,2%): c учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 20,9 млрд тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

За восемь месяцев текущего года объем погрузки на магистрали достиг 78,6 млн тонн (-5,9%). Грузооборот снизился на 7,3% и составил 127 млрд тарифных тонно-км, а с учетом порожнего пробега — на 6,6%, до 158,8 млрд тонно-км. Среди грузов были следующие материалы:

нефть и нефтепродукты — 23,4 млн тонн (+1,6%);

строительные грузы — 13,6 млн тонн (-13,7%);

химические и минеральные удобрения — 13 млн тонн (+3,7%);

руды железная и марганцевая — 5,6 млн тонн (-13,8%);

черные металлы — 4,9 млн тонн (-12,6%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 3,5 млн тонн (-4,8%).

Положительная динамика также оказалась у цемента, лома черных металлов и зерна, отрицательная — у руды цветной и серного сырья, химикатов и соды, кокса и лесных грузов.

На всей сети РЖД погрузка в августе увеличилась на 0,9% и достигла 93 млн тонн. Грузооборот за тот же период вырос на 2,4%, составив 207,5 млрд тарифных тонно-км.

Ирина Пичурина