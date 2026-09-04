Бессент заявил о присоединении ЕС к экономическому давлению на Иран

Евросоюз официально присоединился к операции США «Экономический изгой» по оказанию экономического давления на Иран. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

Глава американского Минфина отметил, что США «высоко ценят решительную и своевременную позицию» ЕС. По его словам, США и союзники не хотят допустить, чтобы Иран «использовал мировую финансовую систему для финансирования своих ядерных амбиций, программ создания оружия и террористических прокси-сил».

«Мир посылает иранскому режиму четкий сигнал: мы не остановимся, пока не будут перерезаны все оставшиеся финансовые каналы»,— написал господин Бессент в соцсети X.

Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» 24 августа. Она предполагает введение санкций против государств, поддерживающих с Ираном деловые связи. В рамках новой кампании Минфин США объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».