Бессент заявил о присоединении ЕС к экономическому давлению на Иран
Евросоюз официально присоединился к операции США «Экономический изгой» по оказанию экономического давления на Иран. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.
Глава американского Минфина отметил, что США «высоко ценят решительную и своевременную позицию» ЕС. По его словам, США и союзники не хотят допустить, чтобы Иран «использовал мировую финансовую систему для финансирования своих ядерных амбиций, программ создания оружия и террористических прокси-сил».
«Мир посылает иранскому режиму четкий сигнал: мы не остановимся, пока не будут перерезаны все оставшиеся финансовые каналы»,— написал господин Бессент в соцсети X.
Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» 24 августа. Она предполагает введение санкций против государств, поддерживающих с Ираном деловые связи. В рамках новой кампании Минфин США объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».
Практический смысл присоединения Евросоюза к американской кампании связан не только с новыми ограничениями для самого Ирана, но и с давлением на его зарубежных контрагентов. Американская кампания расширила вторичные санкции на иностранные компании и физлиц, продолжающих экономическое сотрудничество с Тегераном: для банков, перевозчиков и торговых партнеров это создает риск санкций за продолжение расчетов и поставок.
Давление направлено на несколько каналов сразу. Ограничения на драгоценные металлы, прежде всего золото, должны лишить Иран последней подушки безопасности, которую страна использовала для интервенций на теневом рынке и сдерживания гиперинфляции; санкции против иранских авиакомпаний нацелены на блокировку логистических маршрутов и контрагентов, обеспечивающих переброску Тегерану оборудования, военных грузов и наличной валюты, а меры против теневого флота — препятствовать торговле, в том числе энергоресурсами, с другими странами. Под удар новой волны санкций попали также криптоактивы и цифровой сектор, морские перевозки, энергетика и ВПК.
Отдельно существует точка зрения, что перекрытие за рубежом денежных потоков, связанных с Корпусом стражей исламской революции, может оказать на Тегеран гораздо большее влияние, чем морская блокада его портов.