Болезни глаз возглавили рейтинг патологий среди детей в Свердловской области

В Свердловской области по итогам профилактических обследований лидирующую позицию среди впервые выявленных детских патологий заняли заболевания глаза и его придаточного аппарата, сообщили в департаменте информационной политики региона. Было выявлено более 17 тыс. случаев. Специалисты связывают это с интенсивным использованием цифровых устройств, создающих высокую нагрузку на зрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Также в тройке лидеров по частоте выявления остаются проблемы с органами пищеварения, а замыкают список наиболее распространенных патологий нарушения в эндокринной и костно-мышечной системах. В этом году медицинский осмотр прошли более 76% детей, при этом общий план на текущий год составляет 779 тыс.

В Режевской центральной районной больнице показатель по обследованию детей достиг 98% в 2025 году, и в этом медики намерены сохранить аналогичные результаты. Опираясь на данные диспансеризации, фиксирующие рост патологий опорно-двигательного аппарата, в учреждении инициировали открытие кабинета лечебной физкультуры. «К сожалению, мы регистрируем рост впервые выявленных заболеваний, таких как ожирение, ухудшение зрения и проблемы с позвоночником. Эти диагнозы во многом спровоцированы малоподвижным образом жизни, однако на ранней стадии они успешно поддаются коррекции. Показателен опыт нашего кабинета охраны зрения, где у большинства детей фиксируется положительная динамика по итогам курсов лечения»,— рассказала заведующая детской поликлиникой Режевской ЦРБ Елена Саган.

Ирина Пичурина