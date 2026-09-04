Мирра Андреева второй год подряд вышла в третий круг US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Ее соперницей во втором круге была теннисистка из Германии Ева Лис. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:2.

В третий круг US Open теннисистка вышла второй раз подряд. В следующем раунде заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» Андреева встретится с Николой Бартуньковой из Чехии.

В 1/16 финала женского одиночного разряда Открытого чемпионата США также прошли россиянки Диана Шнайдер, Анна Калинская и Екатерина Александрова.