Зарубежные СМИ: Каковы планы Дональда Трампа в отношении Венесуэлы?

Дональд Трамп призвал нефтяных гигантов вложить $100 млрд в Венесуэлу. Об этом он заявил в рамках открытой встречи с представителями американских энергетических компаний. На собрании, в частности, присутствовали топ-менеджеры ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и других организаций. По словам президента США, основой инвестиций должны стать именно частные средства, а власти, со своей стороны, обязуются обеспечить корпорациям безопасность для работы в республике. Впрочем, некоторые компании встретили такие заявления без энтузиазма. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Американские компании получат возможность восстановить загнивающую энергетическую инфраструктуру Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти до беспрецедентных уровней»,— приводит слова Дональда Трампа Reuters. В результате США получат более низкие цены на энергоносители. Однако, как отмечает агентство, несмотря на призывы президента, крупные игроки не спешат брать на себя обязательства по долгосрочным инвестициям. Генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс прямо заявил, что Венесуэла сейчас «непригодна для вложений» из-за политической нестабильности. Он напомнил, что активы корпорации в стране уже дважды были конфискованы, так что для очередного возвращения необходимы гарантии безопасности. Осторожную позицию заняла и ConocoPhillips. Chevron — единственная крупная американская нефтяная компания, все еще работающая в Венесуэле. Она выразила готовность увеличить инвестиции, как и несколько других гораздо мелких организаций. Трамп, в свою очередь, пообещал энергетикам гарантии физической и финансовой безопасности, но конкретных деталей не привел.

Впрочем, по информации Politico, на фоне планов Белого дома по масштабным инвестициям в Венесуэлу внутри Республиканской партии зреет раскол. Ее представители спорят о сроках проведения политического перехода в стране. Несколько конгрессменов требуют провести выборы «как можно скорее». По их словам, промедление лишь укоренит нелегитимный авторитарный режим в Каракасе. Впрочем, сам Дональд Трамп допустил, что США могут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что республику сначала необходимо стабилизировать и лишь затем начинать избирательную кампанию. Хотя Конституция Венесуэлы требует срочных выборов, Национальная ассамблея, уже приняла закон, позволяющий отложить голосование на 90 дней с правом продлевать этот срок неограниченное количество раз.

Как пишет The Washington Post, Белый дом изначально хотел видеть преемницей Николаса Мадуро лидера оппозиции Марию Мачадо, однако потом принял кандидатуру бывшего вице-президента Дельси Родригес. По данным издания, для Трампа это было прагматичным решением, чтобы не вызвать дополнительного недовольства в среде венесуэльских военных. Кроме того, газета от своих источников узнала о попытках Ватикана повлиять на план Вашингтона и дать шанс Николасу Мадуро сбежать в Россию. Такую возможность с послом США при Святом Престоле якобы обсуждал кардинал Пьетро Паролин, второе лицо после папы римского. Согласно сообщениям источников, Москва готова была принять Мадуро. Однако, по данным издания, бывший президент Венесуэлы отказался от этого предложения, как и от многих других.