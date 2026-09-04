Трамп сменил гражданское руководство сухопутных войск США

Президент США Дональд Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии страны. Ранее он курировал инженерный корпус сухопутных войск и возглавлял гражданские проекты армии страны.

«Он — великий патриот, которого все уважают»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Господин Телле до назначения на руководящую должность в армии США долгое время проработал в аппарате Сената от Республиканской партии. Во время первого президентского срока Трампа входил в команду Белого дома по связям с Конгрессом. Его назначение в статуте и. о. в обход официального первого заместителя Майкла Обадала выглядит нестандартным решением, отмечает Politico.

Решение поддержал глава Пентагона Пит Хегсет. Он назвал Адама Телле «сильным и невероятно умным» и добавил, что он «станет ценнейшим приобретением» для сухопутных войск.

На этой неделе бывший министр армии Дэн Дрисколл подал заявление об увольнении. Официально причины не называются. The Wall Street Journal называла его увольнение ожидаемым из-за конфликта с господином Хегсетом. Источники The Hill заявляли, что между ними в Пентагоне шла «борьба за влияние».

Министр армии США — гражданская должность в структуре Пентагона. Занимающий этот пост чиновник подчиняется непосредственно главе Пентагона и не занимает место в кабинете министров.