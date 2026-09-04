Мантуров заявил о проработке инициатив по восстановлению объектов ТЭК

Составлено ИИ-Ассистентъ

Восстановление поврежденных мощностей предполагает не только ремонт на самих объектах, но и централизованный контроль за их безопасностью и возвращением к работе. С 27 августа 2026 года этим занимается правительственная подкомиссия по устойчивости экономики, которую возглавляет Денис Мантуров; 24 августа 2026 года власти получили возможность передавать во временное управление объекты, владельцы которых не обеспечили достаточную защиту, в том числе от ударов беспилотников.

Такая конструкция связывает сроки восстановления с двумя условиями: готовностью собственников обеспечить безопасность и решениями властей по управлению объектами. При этом указ отдельно не означает национализацию, а временное управление рассматривается как инструмент обеспечения безопасности инфраструктуры.

Пока мощности возвращаются в строй, нехватку бензина можно компенсировать импортом, использованием запасов, перераспределением объемов внутри страны и ограничением экспорта. На 1 июля 2026 года правительство уже запретило вывоз бензина до 31 июля и рассматривало запрет экспорта дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов, поэтому восстановление мощностей дополняется мерами по удержанию топлива на внутреннем рынке.