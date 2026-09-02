Путин: России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ

России осталось отремонтировать всего 10% нефтеперерабатывающих заводов, которые были повреждены при ударах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами на саммите Шанхайской организации сотрудничества..

Президент добавил, что Россия начала лучше защищать нефтяные объекты от ударов. «Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар — не получилось. А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой»,— сказал он.

Владимир Путин также прокомментировал подписанный указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры, который позволяет переводить некоторые объекты во временное управление государства, если их владелец не справляется с тем, чтобы обеспечить их безопасность. По его словам, перевод инфраструктуры под госуправление в этом случае не означает национализацию. «Вы знаете нашу поговорку русскую? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»,— сказал президент.