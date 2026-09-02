Путин: России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ
России осталось отремонтировать всего 10% нефтеперерабатывающих заводов, которые были повреждены при ударах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами на саммите Шанхайской организации сотрудничества..
Президент добавил, что Россия начала лучше защищать нефтяные объекты от ударов. «Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар — не получилось. А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой»,— сказал он.
Владимир Путин также прокомментировал подписанный указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры, который позволяет переводить некоторые объекты во временное управление государства, если их владелец не справляется с тем, чтобы обеспечить их безопасность. По его словам, перевод инфраструктуры под госуправление в этом случае не означает национализацию. «Вы знаете нашу поговорку русскую? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»,— сказал президент.
В конце августа 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры, который позволяет передавать критические объекты во временное управление, если их владельцы не справляются, в том числе, с отражением атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот указ распространяется на логистические центры, предприятия ТЭК, промышленности, а также связи и ЖКХ.
Украинские удары по критически важной инфраструктуре, включая энергетические объекты, создают проблемы для России, о чем Владимир Путин заявлял в конце июня 2026 года, поручив при этом существенно нарастить производство средств противовоздушной обороны (ПВО). Он также подчеркивал, что все поврежденные объекты быстро восстанавливаются, а возникающие проблемы не носят критического характера.