Проект санкций против РФ может быть заморожен до выборов в США в ноябре

Американский законопроект о санкциях против России сталкивается с растущим сопротивлением в Палате представителей США, сообщает Bloomberg. Скорее всего, его рассмотрение заблокировано как минимум до ноябрьских выборов из-за опасений конгрессменов, что эта мера сильно расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению пошлин и приведет к росту цен на нефть.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон усомнился в том, что инициатива будет вынесена на голосование в ближайшие пару месяцев. «Мы все выступаем за санкции против России, но при принятии законопроекта нужна правильная формула»,— сказал он. Конгрессмен также отметил необходимость доработки документа перед повторным рассмотрением.

Согласно законопроекту, президент США Дональд Трамп получает полномочия вводить 100-процентные пошлины в отношении главных покупателей российской нефти и природного газа. Среди таких стран — Китай, Индия и Турция.

Как отмечает Bloomberg, законодатели от обеих партий, а также Торговая палата США опасаются, что перенаправление нефтяных потоков вызовет подорожание бензина на внутреннем рынке и даст администрации неограниченные тарифные полномочия.

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