Вэнс отказался назвать конфликт с Ираном войной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает военные столкновения между Соединенными Штатами и Ираном войной.

«Прямо сейчас никакой активной стрельбы нет. Я признаю, что в отдельных местах ситуация обострялась»,— сказал господин Вэнс (цитата по Reuters).

Переговоры между США и Ираном сейчас не ведутся, и диалог не будет возобновлен, пока Тегеран продолжает атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, добавил вице-президент.

Этот комментарий прозвучал после того, как на этой неделе — после недолгого периода затишья — Вашингтон и Тегеран вновь обменялись ударами. Иран сообщал о погибших и пострадавших. Один из снарядов, по заявлению властей Исламской Республики, попал в жилой дом, где проходила свадьба. Пять человек погибли. Иран ответил ударами по базам США, которые расположены в нескольких соседних странах.

Подробнее — в материале «Ъ» «США прибавляют огонь».