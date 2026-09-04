Хачанов обыграл четвертую ракетку мира Оже-Альяссима на втором круге US Open

Российский теннисист Карен Хачанов победил четвертую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась победой 50-й ракетки мира со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2.

За время матча Хачанов выполнил 12 эйсов, реализовал 7 брейк-пойнтов из 20 и допустил четыре двойные ошибки. В 1/16 финала турнира «Большого шлема» Хачанов сыграет с победителем матча между французом Бенжаменом Бонзи и перуанцем Игнасио Бусе.

В прошлом году Хачанов выбыл из US Open на втором круге. Лучшим результатом россиянина на чемпионате остается выход в полуфинал в 2022 году.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира — $108 млн.