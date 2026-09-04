Бессент раскритиковал главу Минфина ФРГ за отношение к Силуанову

Глава Минфина США Скотт Бессент публично раскритиковал своего немецкого коллегу Ларса Клингбайля. Он оказался недоволен его поведением по отношению к министру финансов России Антону Силуанову, сообщает Bloomberg.

На заседании министров финансов стран G20, которое проходило в американском Ашвилле 31 августа и 1 сентября, господин Клингбайль отказался встать рядом с российским министром на совместном фото. В этом его поддержали другие представители европейских стран. В итоге Антона Силуанова в последний момент исключили из фотосессии.

Особенно сильно американского финансиста разочаровало поведение немецкого коллеги во время выступления господина Силуанова. Ларс Клингбайль «встал и повернулся спиной, когда выступал российский министр финансов», заявил господин Бессент. Впрочем, источники агентства слова господина Бессента оспаривают. Один из собеседников агентства заявил, что господин Клингбайль не отворачивался, а вступил в спор с российским министром во время заседания и призвал его прекратить бои на Украине.

Господин Клингбайль в свою очередь заявил, что был раздражен решением пригласить Антона Силуанова в США. Он назвал это попыткой нормализовать отношения с Россией, несмотря на продолжающийся военный конфликт на Украине.