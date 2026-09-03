Вэнс заявил о проверке сообщений об ударе США по свадебной церемонии в Иране

США проверяют информацию об ударе американских сил по свадебной церемонии в Иране. Об этом на брифинге в Белом доме заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Американская сторона сомневается в достоверности информации, которую приводят иранские источники. «Мы расследуем это, потому что нам, безусловно, это небезразлично... Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что... США никогда в бою не выбирают в качестве целей мирных жителей... К сожалению, порой всякое бывает»,— сказал господин Вэнс.

По данным иранского Красного Полумесяца, 1 сентября американские войска ударили по дому в городе Сирик, где проходило свадебное торжество. Были ранены 68 человек, пять человек погибли. Иранские СМИ сообщают, что среди погибших — два ребенка четырех и 16 лет. Как сообщил иранский чиновник в разговоре с NBC News, скорее всего, целью США был расположенный неподалеку радиолокационный объект.