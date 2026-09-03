NBC: США расследуют удар по свадебной церемонии на юге Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) ведет расследование удара по свадебной церемонии на юге Ирана, сообщает NBC News со ссылкой на источник. По данным собеседника телеканала, американские военные действительно наносили удары в этом районе.

«Поскольку нас нет на месте, мы должны предоставить проведение анализа нашим экспертам. Мы безусловно изучаем этот инцидент, так как пока не обладаем точной информацией»,— сказал чиновник.

Как сообщил иранский чиновник в разговоре с NBC News, скорее всего, целью США был расположенный неподалеку радиолокационный объект.

По данным иранского Красного Полумесяца, 1 сентября при ударе по дому, где проходило свадебное торжество, были ранены 67 человек. Известно о пяти погибших. Представитель CENTCOM в разговоре с телеканалом заявил, что США по гражданским объектам не били.

Во вторник CENTCOM сообщило о нанесении ударов по объектам ПВО, радиолокационным системам, военно-морским объектам, средствам для проведения минных постановок и узлам связи. Атака стала ответом на удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по судам в Ормузском проливе.

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