Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Джей Ди Вэнс обвинил Европу в высоких ценах на топливо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цены на топливо остаются высокими, потому что европейские союзники «не способны сделать хоть что-то, чтобы помочь США» обеспечить снабжение мировых энергетических рынков. Такое мнение господин Вэнс озвучил на брифинге.

«Что вообще хоть кто-нибудь в мире сделал?»,— спросил вице-президент США. Он подчеркнул, что Иран продолжает обстреливать торговые суда, поэтому «некоторые суда не желают проходить» через Ормузский пролив.

При этом, добавил Джей Ди Вэнс, многие суда все-таки проходят морской коридор. По его словам, за вчерашний день провезли 15 млн баррелей нефти. Вице-президент признал, что цены на топливо в США высокие. «Однако в остальном мире ситуация еще хуже», — заявил он.

2 сентября президент США Дональд Трамп заявлял, что США контролируют Ормузский пролив, и предложил переименовать его в свою честь. Источники Axios сообщали, что американские ВМС контролируют южную часть пролива, проходящую вдоль берегов Омана. Ежедневно через южный коридор проходит 15–20 судов, или 10 млн баррелей нефти.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд