Джей Ди Вэнс обвинил Европу в высоких ценах на топливо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цены на топливо остаются высокими, потому что европейские союзники «не способны сделать хоть что-то, чтобы помочь США» обеспечить снабжение мировых энергетических рынков. Такое мнение господин Вэнс озвучил на брифинге.

«Что вообще хоть кто-нибудь в мире сделал?»,— спросил вице-президент США. Он подчеркнул, что Иран продолжает обстреливать торговые суда, поэтому «некоторые суда не желают проходить» через Ормузский пролив.

При этом, добавил Джей Ди Вэнс, многие суда все-таки проходят морской коридор. По его словам, за вчерашний день провезли 15 млн баррелей нефти. Вице-президент признал, что цены на топливо в США высокие. «Однако в остальном мире ситуация еще хуже», — заявил он.

2 сентября президент США Дональд Трамп заявлял, что США контролируют Ормузский пролив, и предложил переименовать его в свою честь. Источники Axios сообщали, что американские ВМС контролируют южную часть пролива, проходящую вдоль берегов Омана. Ежедневно через южный коридор проходит 15–20 судов, или 10 млн баррелей нефти.