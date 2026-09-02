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Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Такой инициативой глава государства поделился в соцсети Truth Social.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Теперь, когда США контролируют его, стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа?», — написал американский президент. Он добавил, что в таком случае пролив станет «горячее», чем когда-либо, — «как и сама Америка».

По данным Axios, ВМС США контролируют южную часть Ормузского пролива, проходящую вдоль берегов Омана. Корабли проходят через маршрут в соответствии с указаниями американских военных. Ежедневно через южный коридор проходит 15–20 судов, или 10 млн баррелей нефти, что составляет примерно половину объема поставок до начала конфликта на Ближнем Востоке.

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