Нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе упали вдвое

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в августе упали до минимального с января этого года значения. За месяц собрано всего 424 млрд руб., следует из опубликованных Минфином 3 сентября данных. Это на 55% меньше, чем было в июле (934 млрд руб.), и на 16% ниже, чем год назад, в августе 2025 года.

Основная причина такого заметного падения к прошлому месяцу носит технический характер — в августе не было поступлений крупного налога на дополнительный доход, НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Впрочем, и с учетом этого календарного фактора (если вычесть из поступлений июля 396 млрд руб. от НДД) в августе снижение нефтегазовых доходов к предыдущему месяцу также выглядит ощутимым — на 21%.

Этот минус частично объясняется снижением цен на российскую нефть. По данным мониторинга Минэкономики, в июле (налоги уплачиваются с месячным лагом) расчетная цена Urals составляла $59,02 за баррель после $63,52 в июне. Снижение цены, таким образом, составило 7% и очевидно не является исчерпывающей причиной сокращения нефтегазовых поступлений — есть еще фактор сокращения добычи и переработки из-за проблем отрасли.

Подробнее — в мониторинге «Ъ».