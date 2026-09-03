Нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе упали вдвое
Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в августе упали до минимального с января этого года значения. За месяц собрано всего 424 млрд руб., следует из опубликованных Минфином 3 сентября данных. Это на 55% меньше, чем было в июле (934 млрд руб.), и на 16% ниже, чем год назад, в августе 2025 года.
Основная причина такого заметного падения к прошлому месяцу носит технический характер — в августе не было поступлений крупного налога на дополнительный доход, НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Впрочем, и с учетом этого календарного фактора (если вычесть из поступлений июля 396 млрд руб. от НДД) в августе снижение нефтегазовых доходов к предыдущему месяцу также выглядит ощутимым — на 21%.
Этот минус частично объясняется снижением цен на российскую нефть. По данным мониторинга Минэкономики, в июле (налоги уплачиваются с месячным лагом) расчетная цена Urals составляла $59,02 за баррель после $63,52 в июне. Снижение цены, таким образом, составило 7% и очевидно не является исчерпывающей причиной сокращения нефтегазовых поступлений — есть еще фактор сокращения добычи и переработки из-за проблем отрасли.
Подробнее — в мониторинге «Ъ».
Отсутствие НДД убирает только календарную часть месячного сравнения: этот налог уплачивается четыре раза в год. Оставшееся снижение связано с конъюнктурой нефтяного рынка — более низкая цена Urals уменьшает рублевую стоимость барреля, а значит, и налоги компаний; при укреплении рубля эффект усиливается, поскольку налоговая база в рублях становится ниже.
В 2025 году сопоставимое давление на нефтегазовые доходы возникало из-за снижения мировых цен, дисконта российской нефти и крепкого рубля: по итогам года поступления сократились на 24% к 2024 году. Бюджет смягчает такие колебания за счет накопленных в благоприятные периоды нефтегазовых доходов и использования ФНБ, поэтому августовский результат сам по себе не показывает, насколько долго продлится ухудшение; устойчивым оно станет лишь при сохранении неблагоприятной ценовой конъюнктуры.