Нефтегазовые доходы в августе упали вдвое

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в августе упали до минимального с января этого года значения. За месяц собрано всего 424 млрд руб., следует из опубликованных Минфином 3 сентября данных. Это на 55% меньше, чем было в июле (934 млрд руб.), и на 16% ниже, чем год назад, в августе 2025 года.

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Основная причина такого заметного падения к прошлому месяцу носит технический характер — в августе не было поступлений крупного налога на дополнительный доход, НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Впрочем, и с учетом этого календарного фактора (если вычесть из поступлений июля 396 млрд руб. от НДД) в августе снижение нефтегазовых доходов к предыдущему месяцу также выглядит ощутимым — на 21%.

Этот минус частично объясняется снижением цен на российскую нефть. По данным мониторинга Минэкономики, в июле (налоги уплачиваются с месячным лагом) расчетная цена Urals составляла $59,02 за баррель после $63,52 в июне. Снижение цены, таким образом, составило 7% и очевидно не является исчерпывающей причиной сокращения нефтегазовых поступлений — есть еще фактор сокращения добычи и переработки из-за проблем отрасли.

Пока текущая стоимость Urals по итогам семи месяцев — $66,6 за баррель — складывается выше заложенной при верстке бюджета-2026 $59. Но из-за низкой цены нефти в первом квартале в целом по итогам января—августа проседание нефтегазовых доходов бюджета к такому же периоду 2025 года сохраняется. За восемь месяцев собрано 5,02 трлн руб., на 17% меньше, чем годом ранее (6,03 трлн). Впрочем, на фоне неурегулированного конфликта на Ближнем Востоке цена нефти сейчас вновь растет, и это, возможно, позволит «нагнать» прошлогодний график.

С учетом ожиданий дополнительных доходов в сентябре Минфин также объявил о размере покупок валюты для ФНБ по бюджетному правилу. В период с 7 сентября по 6 октября объем покупок юаней будет равен 2,5 млрд руб. в день (1,9 млрд с учетом встречных продаж Центробанка в размере 0,6 млрд в рамках зеркалирования прежних инвестиций из ФНБ). В предыдущий период сальдированный объем покупок был заметно выше — 5,9 млрд руб. Такое снижение спроса на валюту со стороны регуляторов вызвало спекулятивное укрепление рубля на валютном рынке. После объявления планов Минфина курс юаня на Мосбирже снизился на 0,8%, до отметки в 12,86 руб.

Вадим Вислогузов