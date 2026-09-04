Доля трат на продукты и алкоголь в торговых центрах выросла с 22% до 24%

24% расходов посетителей крупных торговых центров (более 50 тыс. кв. м) в январе—августе приходилось на продуктовые магазины и алкомаркеты, подсчитали в УК «Сампа» (управляет торгцентрами «Сбера»). За год значение увеличилось на 2 процентных пункта (п. п.). В Москве эта категория выросла за аналогичный период с 18% до 20%.

Увеличение произошло в том числе за счет снижения трат в непродовольственных магазинах. Их доля в структуре расходов посетителей торговых центров европейской части России за год сократилась с 8% до 5%. Для общепита снижение составило 1 п. п., до 6%.

Расчеты УК «Сампа» выполнены на базе данных объектов и аналитики «СберИндекса». Данные Росстата фиксируют аналогичный тренд. В среднем в январе—марте 2026 года жители российских городов тратили на продукты 32,1% своих доходов против 32% годом ранее. Доля трат на жилищно-коммунальные услуги увеличилась с 10,7% до 12,2%, а на непродовольственные товары снизилась с 30,2% до 29,3%.

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