Биомеханика поцелуя, наглость богатых и тараканий протеин

3 сентября в швейцарском Цюрихе была вручена 36-я Шнобелевская (Ig Nobel) премия за самые неочевидные, а порой странные научные открытия. В этом году призы получили исследователи биомеханики поцелуя; экономисты, доказавшие, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным гражданам; а также химики, изучившие богатое протеином и энергией молоко живородящих тараканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поцелуй стал предметом исследований специалистов по биомеханике

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Поцелуй стал предметом исследований специалистов по биомеханике

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В этом году Шнобелевская премия впервые вручалась за пределами США. До этого церемония проводилась в Бостоне. Однако весной организаторы решили перенести ее в Европу из-за ужесточения визовой политики администрации Дональда Трампа. В 2025 году четверо из десяти победителей не приехали на церемонию вручения в США.

В 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии. Первоначальная формулировка — «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Позже формулировку скорректировали — теперь премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать». «Шнобеля» дают ежегодно, у него нет постоянного списка номинаций и денежного эквивалента.

Премию по биомеханике получили авторы, исследовавшие поцелуй не только у людей, но и у животных, а именно птиц, муравьев и белых медведей. Они выяснили, что этот процесс является «неагонистическим взаимодействием, включающим направленный, внутривидовой, орально-оральный контакт с некоторым движением губ/ротовых частей и без передачи пищи». Авторы утверждают, что их открытие полезно с эволюционной точки зрения, поскольку отходит от антропоцентрического подхода к такому явлению, как поцелуй.

Глобальное помешательство на потреблении высокобелковой/протеиновой пищи/добавок сделало актуальным исследование, за которое была вручена премия по химии. Авторы выяснили, что высокобелковое «молоко» живородящих тараканов содержит в три раза больше энергии, чем молоко коров. Речь идет о единственном виде живородящих тараканов — Diploptera punctata (тихоокеанский таракан-жук). Для кормления своих детенышей самка этого таракана вырабатывает высококонцентрированную смесь белков, жиров и углеводов.

Премию по экономике получили исследователи, доказавшие, что состоятельные люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным или более слабым.

В одном из экспериментов выяснилось, что владельцы более дорогих машин чаще подрезают другие транспортные средства. В другом исследовании было подтверждено, что такие водители чаще не пропускают пешеходов на переходе. По результатам еще одного исследования выяснилось, что более состоятельные люди склонны чаще таскать конфеты из детских подарков.

Премию по медицине получили японские исследователи, разработавшие подробную инструкцию о том, как правильно сморкаться с научной точки зрения — не навредив себе и окружающим.

Премию по биологии вручили целому коллективу латиноамериканских исследователей, которые занимались тем, что в разное время и при разной температуре воздуха надавливали на разные части крайне ядовитой ямкоголовой гадюки. Цель эксперимента — понять, когда укус змеи будет наиболее опасным для наступившего на нее человека. Выяснилось, что такие змеи чаще кусают днем и при теплой погоде, а также если человек наступит им на голову. Молодые змеи, особенно самки, кусают чаще. Размер тела также имеет значение, особенно для самцов, более мелкие самцы кусают чаще.

Премию по физике получил международный коллектив исследователей, разработавший несколько вариантов писсуаров, форма которых позволяет избежать брызг.

Коллектив китайских ученых получил премию по технологии — за «использование комариных хоботков как образцов для создания высокоточных сопел для 3D-печати».

Аналогично Нобелевской премии мира существует и Шнобелевская премия мира. В этом году она была вручена за доказанную теорию о том, что «мы ценим тех друзей, которые проявляют злобу по отношению к тому, что нам не нравится».

Евгений Хвостик