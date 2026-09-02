FESCO открыла представительство в Индонезии для развития контейнерных перевозок

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») запустила коммерческое представительство в Джакарте. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов.

Новый офис займется увеличением продаж услуг группы в Индонезии и соседних странах, расширением клиентской базы, разработкой контейнерных сервисов и анализом регионального рынка. Представительство также будет представлять интересы FESCO во взаимодействии с государственными и отраслевыми структурами.

Операционное руководство деятельностью в Джакарте возьмет на себя дочерняя компания FESCO во Вьетнаме, которая отвечает за развитие бизнеса группы в Юго-Восточной Азии.

«Индонезия — крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и один из наиболее привлекательных рынков региона с точки зрения развития торговли и контейнерной логистики, в том числе с Россией. Собственное представительство позволит нам лучше понимать потребности местного рынка и предлагать эффективные решения с использованием возможностей FESCO. Намерены последовательно укреплять присутствие в регионе», — заявил Герман Маслов.

FESCO — один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, операторы «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», «Дальрефтранс», «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс», а также терминалы в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. Контейнерный парк насчитывает 200 тыс. TEU, фитинговых платформ — почти 15 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 судов. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций FESCO указом президента был передан «Росатому».