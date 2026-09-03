Водителя автобуса осудили за смертельное столкновение с поездом в Лодейнопольском районе

Лодейнопольский городской суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы водителя пассажирского автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Ленобласти. В результате ДТП один пассажир погиб, еще восемь человек получили тяжкий вред здоровью. Об этом 3 сентября сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителя автобуса приговорили к 3,5 года колонии после ДТП с поездом в Ленобласти

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Водителя автобуса приговорили к 3,5 года колонии после ДТП с поездом в Ленобласти

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Суд установил, что 4 августа 2025 года водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перегона Олонец — Лодейное Поле на запрещающий сигнал светофора. После этого произошло столкновение с грузовым поездом.

Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Матвей Николаев