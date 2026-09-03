С 2027 года на Дальнем Востоке заработает единый преференциальный режим

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике заработает единый преференциальный режим, которые заменит несколько ныне действующих и будет представлять собой «конструктор», позволяющий инвесторам выбирать набор льгот. Резидентам, в частности, обещана пониженная с 30% до 15% ставка страховых взносов и возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета. Ключевая дискуссия о поднимаемом минимальном пороге инвестиций для применения налоговых льгот резидентами между тем еще не выглядит оконченной.

Параметры такого единого префрежима обсуждались на протяжении всего форума. И несмотря на то, что до его запуска осталось лишь четыре месяца, вопрос о минимальном пороге инвестиций, необходимых для применения резидентами льгот, не выглядит решенным окончательно. Сейчас у дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) он составляет всего 500 тыс. руб. Минвостокразвития ранее предлагало поднять его до 5 млн руб. Теперь же, как сообщил на совещании по развитию Дальнего Востока глава ведомства Алексей Чекунков, предлагает предусмотреть пороги для двух категорий проектов. Первая — проекты с инвестициями в размере от 100 млн до 1 млрд руб. с базовым набором льгот, вторая — свыше 1 млрд руб. с возможностью выбора между «базой» и федеральным инвестиционным налоговым вычетом. По словам первого замглавы Минвостокразвития Виталия Алтабаева, для резидентов ЕТОР инвествычет будет повышенным и с двумя ставками: 8% (но не более 20% от суммы капвложений в течение десяти лет), если он применяется только одним резидентом, либо 5% (и не более 10% от суммы капвложений) для группы компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторам выдадут конструктор».