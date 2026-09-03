На КАД в Петербурге на три дня перекроют две полосы у Пулковского шоссе
На развязке КАД с Пулковским шоссе с 4 по 6 сентября ограничат движение из-за работ по устранению колейности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение из-за ремонта дороги
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Круглосуточно на 68-м километре внешнего кольца КАД будут перекрыты третья и четвертая полосы. Для движения останутся первая и вторая полосы, на которых введут ограничение скорости до 50 км/ч.
Работы будут проводиться с 4 по 6 сентября.