На КАД в Петербурге на три дня перекроют две полосы у Пулковского шоссе

На развязке КАД с Пулковским шоссе с 4 по 6 сентября ограничат движение из-за работ по устранению колейности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение из-за ремонта дороги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение из-за ремонта дороги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Круглосуточно на 68-м километре внешнего кольца КАД будут перекрыты третья и четвертая полосы. Для движения останутся первая и вторая полосы, на которых введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут проводиться с 4 по 6 сентября.

Матвей Николаев