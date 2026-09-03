ЕСПЧ прекратил рассмотрение 879 исков россиян
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исключил из списка рассматриваемых жалоб почти 900 заявлений россиян, поданных до выхода России из-под юрисдикции суда. Решение суда мотивировано тем, что после сентября 2022 года российские власти перестали выплачивать компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ. Исключением станут межгосударственные иски, связанные с военными конфликтами. Мнения опрошенных “Ъ” юристов разделились. Одни считают, что ЕСПЧ фактически «поставил крест» на перспективе наладить диалог с Россией, другие же уверены, что суд не отказался от рассмотрения дел, а скорее поставил их «на паузу».
ЕСПЧ 3 сентября вынес решение по 879 заявлениям россиян, пытавшихся обжаловать различные нарушения со стороны российских судов и представителей властей. Среди них жалобы акциониста Павла Крисевича (признан иноагентом) и журналистки RusNews Марии Пономаренко. Все заявления исключены из списка рассматриваемых. Это означает, что ЕСПЧ не вынесет по этим жалобам индивидуальных постановлений.
При вынесении решения суд использовал полномочие, закрепленное в ст. 37 Конвенции о правах человека. В ней сказано, что суд может на любой стадии разбирательства принять решение о прекращении производства, если обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что «дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным».
Подробнее — в материале «Ъ» «Обжаловаться поздно».
Исключение жалоб по статье 37 означает прекращение их рассмотрения без индивидуальных постановлений ЕСПЧ. Поэтому заявители не получают по этим делам нового решения суда, которое могло бы подтвердить нарушение и повлечь связанные с ним меры.
Практический смысл решения связан с исполнением уже вынесенных постановлений: еще в 2022 году российские власти де-факто перестали выплачивать компенсации, причем не только по постановлениям, принятым после 16 марта 2022 года, но и по вынесенным до этой даты. Одновременно закон июня 2022 года исключил постановления ЕСПЧ из оснований для отмены вступивших в силу судебных решений и возобновления производства по уголовным делам, а выплаты по решениям, вынесенным до 15 марта 2022 года, временно разрешались только в рублях и только на счета в российских банках.