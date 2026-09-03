ЕСПЧ прекратил рассмотрение 879 исков россиян

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исключил из списка рассматриваемых жалоб почти 900 заявлений россиян, поданных до выхода России из-под юрисдикции суда. Решение суда мотивировано тем, что после сентября 2022 года российские власти перестали выплачивать компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ. Исключением станут межгосударственные иски, связанные с военными конфликтами. Мнения опрошенных “Ъ” юристов разделились. Одни считают, что ЕСПЧ фактически «поставил крест» на перспективе наладить диалог с Россией, другие же уверены, что суд не отказался от рассмотрения дел, а скорее поставил их «на паузу».

ЕСПЧ 3 сентября вынес решение по 879 заявлениям россиян, пытавшихся обжаловать различные нарушения со стороны российских судов и представителей властей. Среди них жалобы акциониста Павла Крисевича (признан иноагентом) и журналистки RusNews Марии Пономаренко. Все заявления исключены из списка рассматриваемых. Это означает, что ЕСПЧ не вынесет по этим жалобам индивидуальных постановлений.

При вынесении решения суд использовал полномочие, закрепленное в ст. 37 Конвенции о правах человека. В ней сказано, что суд может на любой стадии разбирательства принять решение о прекращении производства, если обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что «дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным».

Подробнее — в материале «Ъ» «Обжаловаться поздно».