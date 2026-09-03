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Обжаловаться поздно

ЕСПЧ прекратил рассмотрение 879 исков россиян

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исключил из списка рассматриваемых жалоб 879 заявлений россиян, поданных до выхода России из-под юрисдикции суда. Решение суда мотивировано тем, что после сентября 2022 года российские власти перестали выплачивать компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ. Исключением станут межгосударственные иски, связанные с военными конфликтами. Мнения опрошенных “Ъ” юристов разделились. Одни считают, что ЕСПЧ фактически «поставил крест» на перспективе наладить диалог с Россией, другие же уверены, что суд не отказался от рассмотрения дел, а скорее поставил их «на паузу».

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Фото: Vincent Kessler / Reuters

ЕСПЧ 3 сентября вынес решение по 879 заявлениям россиян, пытавшихся обжаловать различные нарушения со стороны российских судов и представителей властей. Среди них жалобы акциониста Павла Крисевича (признан иноагентом) и журналистки RusNews Марии Пономаренко. Все заявления исключены из списка рассматриваемых. Это означает, что ЕСПЧ не вынесет по этим жалобам индивидуальных постановлений.

В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года. С 16 сентября того же года Россия официально прекратила быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. При этом суд продолжил осуществлять свою остаточную юрисдикцию и рассматривать дела о нарушениях, произошедших до прекращения участия России в системе Конвенции ЕСПЧ. Как отмечает суд в нынешнем решении, с сентября 2022 года он вынес постановления в отношении более 14,5 тыс. индивидуальных заявителей. При этом РФ отказалась выплачивать назначенные судом компенсации, и к настоящему моменту долг по неисполненным постановлениям составляет более €315 млн.

При вынесении решения суд использовал полномочие, закрепленное в ст. 37 Конвенции о правах человека. В ней сказано, что суд может на любой стадии разбирательства принять решение о прекращении производства, если обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что «дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным». В постановлении указывается, что ЕСПЧ уже выделил существенную часть ресурсов для вынесения решений по жалобам, которые имели важное значение с точки зрения установления ответственности России или развивали прецедентное право (то есть вносили вклад в развитие судебной практики). Оставшиеся же жалобы касаются рядовых нарушений и не попадают в категорию «повторяющихся» разбирательств — их суд рассматривает по упрощенной процедуре.

«Индивидуальное рассмотрение этих заявлений потребовало бы выделения значительных судебных ресурсов в обстоятельствах, когда основные вопросы Конвенции, возникающие из-за действий российских властей, уже были рассмотрены. Суд также не может игнорировать последствия отказа российских властей исполнять его решения и, как следствие, отсутствия на практике выплаты присужденных судом компенсаций заявителям,— говорится в решении ЕСПЧ.— Практическая выгода, которую в настоящее время можно получить благодаря индивидуальным решениям, ограничена».

Тем не менее ЕСПЧ отклонил не все иски, поданные россиянами. На рассмотрении все еще находятся жалобы, касающиеся вооруженных конфликтов с участием России.

Кроме того, суд формально сохранил возможность восстановить исключенные дела в будущем — в случае если изменятся обстоятельства или появятся условия для возобновления состязательного производства.

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«Это не означает, что заявители получили гарантированную возможность повторного рассмотрения их жалоб. Напротив, такая перспектива является неопределенной и зависит от будущих обстоятельств,— пояснила “Ъ” адвокат МКА "Аронов и партнеры" Мария Бабаева.— С практической точки зрения это решение следует рассматривать как завершение еще одного этапа рассмотрения российских дел в ЕСПЧ». По словам адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова, ЕСПЧ «фактически поставил крест на возможности налаживания диалога с действующим правительством РФ». Это значит, что заявителям придется ждать факта признания нарушения их прав «еще какое-то время, пока ситуация не изменится». «Так как Россия не исполняет решения и не участвует в разбирательствах, суд считает, что не имеет смысла рассмотрение дел исключительно с целью признания факта нарушения без компенсации причиненного вреда и возможности предотвратить дальнейшие нарушения»,— добавляет эксперт.

Специальный советник коллегии адвокатов Pen&Paper Виталий Кулапов, напротив, считает, что суд «не поставил точку на истории рассмотрения жалоб против России», а скорее «многоточие». «Он продолжит рассмотрение межгосударственных жалоб против России и тех индивидуальных жалоб, которые с ними связаны,— говорит адвокат.— И он не отказался категорично от рассмотрения тех 879 жалоб, которые перечислены в списке дел, исключенных из его дальнейшего рассмотрения. Скорее, их рассмотрение "поставлено на паузу"».

Полина Мотызлевская

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