Спрос на оборудование для собственной генерации вырос в 1,8 раза на юге России
Продажи солнечных станций в Краснодарском крае и Ростовской области с начала лета выросли кратно по сравнению с прошлым годом, сообщил “Ъ” дистрибутор завода «Хевел» (крупнейший производитель солнечных модулей в России) «ВольтаЭнерджи». По данным компании, спрос на гибридные (с накопителем энергии) и автономные солнечные станции в этих регионах увеличился в 1,8 раза год к году и составит 54 МВт до конца года.
Как поясняют в «Хевел», домохозяйства используют энергию солнца в первую очередь для бесперебойного энергоснабжения. Причинами роста спроса стали перебои с поставками электроэнергии и нехватка топлива для дизельных и бензиновых генераторов. Ежегодно рынок малой солнечной генерации увеличивается на 25–30%, говорят в компании. Его основные драйверы — предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют солнечную энергию для частичного замещения дорогой сетевой электроэнергии, которая в некоторых регионах России стоит более 14 руб. за кВт•ч.
Подробнее — в материале «Генерация довольствуется малым».
Смысл спроса на такие станции — не только в производстве более дешевой электроэнергии. Гибридная система сочетает солнечную генерацию с накопителем и может поддерживать потребителей при просадках сети; для бизнеса это особенно важно, поскольку убытки от остановки оборудования и процессов способны оказаться существеннее разницы в тарифах. На юге солнечная энергетика уже может конкурировать с сетью по стоимости отпуска даже без учета этого эффекта надежности.
При этом автономная работа ограничена возможностями накопителя и генерации, поэтому солнечная станция не превращается в универсальную замену сети одним лишь увеличением числа панелей. Для небольших объектов действует режим микрогенерации: с 2019 года установки до 15 кВт могут отдавать излишки в сеть по механизму взаимозачета, но после отмены льгот для физлиц в июле 2022 года технологическое присоединение стало дороже, и направление развивается не очень быстрыми темпами.
Распространение решений сдерживают и затраты на запуск. Для предприятий одним из сдерживающих факторов называлась доступность финансирования проектов, а проблемы поставок из Китая создавали дефицит инверторов среднего сегмента и риск подорожания оборудования осенью 2024 года на 10–20%; поэтому спрос на автономность не означает автоматической и быстрой замены сетевого электроснабжения.