Спрос на оборудование для собственной генерации вырос в 1,8 раза на юге России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл спроса на такие станции — не только в производстве более дешевой электроэнергии. Гибридная система сочетает солнечную генерацию с накопителем и может поддерживать потребителей при просадках сети; для бизнеса это особенно важно, поскольку убытки от остановки оборудования и процессов способны оказаться существеннее разницы в тарифах. На юге солнечная энергетика уже может конкурировать с сетью по стоимости отпуска даже без учета этого эффекта надежности.

При этом автономная работа ограничена возможностями накопителя и генерации, поэтому солнечная станция не превращается в универсальную замену сети одним лишь увеличением числа панелей. Для небольших объектов действует режим микрогенерации: с 2019 года установки до 15 кВт могут отдавать излишки в сеть по механизму взаимозачета, но после отмены льгот для физлиц в июле 2022 года технологическое присоединение стало дороже, и направление развивается не очень быстрыми темпами.

Распространение решений сдерживают и затраты на запуск. Для предприятий одним из сдерживающих факторов называлась доступность финансирования проектов, а проблемы поставок из Китая создавали дефицит инверторов среднего сегмента и риск подорожания оборудования осенью 2024 года на 10–20%; поэтому спрос на автономность не означает автоматической и быстрой замены сетевого электроснабжения.