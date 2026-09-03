Объем торгов юанем в августе вырос на 70% по сравнению с прошлым годом
В августе объем торгов юанем с расчетом «завтра» составил 2,8 трлн руб. Этот результат на 6% превысил показатель июля и более чем на 70% — аналогичного периода 2025 года. Аномально высокая активность может быть связана с сочетанием нескольких причин. Важным фактором стали оферты по квазивалютным облигациям крупных эмитентов.
Согласно сайту раскрытия информации, 21 августа ГМК «Норильский никель» сообщила о выкупе 95,5% выпуска, объем которого составлял $500 млн. «Роснефть» с 28 августа по 1 сентября принимала заявки на выкуп по оферте выпуска объемом 15 млрд CNY.
Подробности — в материале «Оферты играют сбор».
Показатель торгов юанем с расчетом «завтра» отражает суммарный объем биржевых сделок с поставкой валюты на следующий день, поэтому в него попадают все операции участников рынка, а не только связанные с офертами.
Прямой ориентир дает мартовский эпизод 2026 года: тогда «Роснефть» проводила оферту по выпуску на 15 млрд CNY, к выкупу было предъявлено 95% бумаг, и в том же месяце отмечался дефицит юаней, приведший к росту ставок по китайской валюте, взлету ее курса и объемов биржевых торгов. Это показывает, что крупная оферта по квазивалютному выпуску может сопровождаться заметным всплеском спроса на юань и биржевой активности.
Августовский рост оборота до 2,8 трлн руб. при этом является агрегированной величиной: сам по себе он не позволяет выделить вклад оферт «Роснефти» и ГМК «Норильский никель» на фоне прочего спроса на юань.