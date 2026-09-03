Объем торгов юанем в августе вырос на 70% по сравнению с прошлым годом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Показатель торгов юанем с расчетом «завтра» отражает суммарный объем биржевых сделок с поставкой валюты на следующий день, поэтому в него попадают все операции участников рынка, а не только связанные с офертами.

Прямой ориентир дает мартовский эпизод 2026 года: тогда «Роснефть» проводила оферту по выпуску на 15 млрд CNY, к выкупу было предъявлено 95% бумаг, и в том же месяце отмечался дефицит юаней, приведший к росту ставок по китайской валюте, взлету ее курса и объемов биржевых торгов. Это показывает, что крупная оферта по квазивалютному выпуску может сопровождаться заметным всплеском спроса на юань и биржевой активности.

Августовский рост оборота до 2,8 трлн руб. при этом является агрегированной величиной: сам по себе он не позволяет выделить вклад оферт «Роснефти» и ГМК «Норильский никель» на фоне прочего спроса на юань.