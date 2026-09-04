Цены на элитные новостройки в Москве по итогам I полугодия увеличились на 5%

Цены на первичное элитное жилье в Москве по итогам первого полугодия 2026 года увеличились на 5% год к году, до 2,3 млн руб. за 1 кв. м, следует из исследования NF Group. Темпы роста сильно замедлились: в январе—июне 2025 года стоимость высокобюджетных новостроек выросла на 30% год к году, до 2,2 млн руб. за 1 кв. м, отмечают консультанты.

Похожую динамику фиксируют в Ricci: по данным компании, рост цен на первичную элитную недвижимость за первые шесть месяцев текущего года увеличился всего на 1% год к году, до 1,7 млн руб. за 1 кв. м, в то время как в прошлом году этот прирост составил 15% год к году. В «Метриум Премиум» говорят о подорожании таких новостроек на 7% год к году против 20–25% годом ранее.

Подробнее об этом читайте в материале «Элита сбавляет обороты».