Элита сбавляет обороты

В январе—июне 2026 года элитные новостройки в Москве подорожали в годовом выражении на 5%, до 2,3 млн руб. за 1 кв. м. При этом в 2025 году стоимость такой недвижимости увеличилась на 30% по сравнению с 2024-м. Замедление роста цен на высокобюджетном рынке продиктовано охлаждением спроса при обилии предложения. Это уже привело к снижению разрыва цен между новостройками, поэтому часть спроса переориентируется на готовые квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Цены на первичное элитное жилье в Москве по итогам первого полугодия 2026 года увеличились на 5% год к году, до 2,3 млн руб. за 1 кв. м, следует из исследования NF Group. Темпы роста сильно замедлились: в январе—июне 2025 года стоимость высокобюджетных новостроек выросла на 30% год к году, до 2,2 млн руб. за 1 кв. м, отмечают консультанты.

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Похожую динамику фиксируют в Ricci: по данным компании, рост цен на первичную элитную недвижимость за первые шесть месяцев текущего года увеличился всего на 1% год к году, до 1,7 млн руб. за 1 кв. м, в то время как в прошлом году этот прирост составил 15% год к году. В «Метриум Премиум» говорят о подорожании таких новостроек на 7% год к году против 20–25% годом ранее.

Замедление роста цен на элитном жилом рынке продиктовано ростом предложения: по данным на август 2026 года, экспозиция высокобюджетных новостроек увеличилась на 9% год к году, до 500 тыс. кв. м, число лотов за этот период выросло на 20% год к году, до 5,6 тыс. штук, отмечает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба. Это связано с растущими объемами ввода: в первой половине 2026 года в Москве появилось 17 новых элитных проектов, это более чем вдвое больше, чем годом ранее, в натуральном выражении объем нового строительства увеличился в десять раз, до 400 тыс. кв. м, подсчитала управляющий партнер экосистемы Kalinka Ольга Кузнецова.

На снижение также повлияла высокая база прошлого года, когда рынок находился в условиях бурного роста, добавляет управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Дополнительное давление на цены создает падение спроса на высокобюджетные квартиры: в январе—августе 2026 года объем сделок с такой недвижимостью сократился на 40% год к году, до 300 штук, говорит директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Сейчас покупатели предпочитают занять выжидательную позицию, а инвесторы пока переориентировались на вложение своих средств на банковские депозиты с более привлекательной доходностью, поясняет коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева.

Тем не менее элитное первичное жилье поддерживает высокий уровень цен и ограничивает возможность покупки такой недвижимости, отмечает Олеся Дзюба. На этом фоне многие покупатели переориентируются на сегмент готового жилья, говорит Анна Раджабова. Из-за этого темпы расширения разрыва между первичным и вторичным рынками временно замедлились.

Разница в цене между этими сегментами сейчас составляет около 700 тыс. руб., по данным партнера NF Group Андрея Соловьева. За первое полугодие 2026 года ценовой разрыв между их стоимостью сократился на 1 процентный пункт (п. п.) год к году, до 44%. Для сравнения: годом ранее этот показатель, напротив, вырос на 29 п. п. год к году, до 45%, подсчитал эксперт. Изначально вторичное высокобюджетное жилье было дороже первичного из-за ограниченного предложения.

Планировочные решения и инженерия в давно построенных элитных домах устаревают, что не позволяет квартирам в этом сегменте демонстрировать выраженный рост, добавляет директор по продажам «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова. Тем временем заметного снижения цен на элитное первичное жилье в будущем ожидать не стоит: пока что девелоперы стимулируют спрос с помощью скидок и рассрочек, говорит управляющий директор ГК «Развитие» Семен Золотов. Такое жилье, по мнению коммерческого директора компании «Текта» Елизаветы Севастьяновой, продолжит дорожать из-за дефицита земельных участков в выгодных локациях и увеличения себестоимости строительства.

София Мешкова