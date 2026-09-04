Самокатам ищут номера

Санкт-Петербург готовит законопроект о регистрации каждого электросамоката — как кикршерингового, так и личного. Как сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, после покупки на СИМ в течение десяти дней должны будут установить QR-код гособразца, чтобы определять устройство и его владельца. Этот механизм регион предлагает запустить в 2027 году. Ранее правительство РФ планировало внедрение госрегистрации самокатов и присвоение им государственных знаков в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Сейчас я знаю, что готовят закон, который будет подразумевать, что в течение десяти дней — неважно, самокат этот является собственностью юридического лица либо физическое лицо купило его самостоятельно для себя в личное пользование — на нем должен быть установлен QR-код»,— рассказал господин Бельский. По его словам, такая идентификация необходима в том числе для установления владельца СИМ при фиксации нарушений городскими камерами. Спикер ЗакСа предположил, что соответствующие требования могут появиться уже со следующего года.

Положения о десятидневном сроке постановки СИМ на учет содержались и в подготовленном Минтрансом в 2024 году проекте. Ведомство предлагало создать федеральный реестр СИМ и ввести обязательную постановку их на учет с 1 сентября 2026 года. Новые электросамокаты предполагалось регистрировать в течение десяти дней после покупки, а для уже находившихся у владельцев устройств предусматривался переходный период до 1 марта 2027 года. После постановки на учет СИМ должен был получить индивидуальный номер, а одним из вариантов учетной метки назывался QR-код. Предложенный тогда срок запуска обязательного учета реализован не был.

При этом учет СИМ с QR-кодом и государственная регистрация с номерным знаком — разные правовые механизмы.

По словам адвоката Ольги Власовой, QR-учет позволяет связать конкретный самокат с его владельцем и использовать эти сведения для контроля за соблюдением правил движения и парковки. Государственная регистрация представляет собой отдельную федеральную процедуру.

Именно государственную регистрацию СИМ правительство предусмотрело на 2028 год. Утвержденный 14 мая план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения предусматривает на 2027 год проработку законодательного закрепления правового статуса и правил использования средств индивидуальной мобильности. На 2028 год запланировано обеспечение их государственной регистрации, в том числе с присвоением регистрационного номера и установкой государственных регистрационных знаков. Обязательная маркировка СИМ средствами идентификации, подтверждающими соответствие требованиям безопасности, отнесена к 2030 году.

Техническая основа для номерных знаков СИМ уже подготовлена. В феврале 2026 года в ГОСТ Р 50577–2018 внесли поправку, предусматривающую отдельный тип государственного регистрационного знака 4В для средств индивидуальной мобильности. Само появление такого типа знака, однако, не вводит обязательную государственную регистрацию СИМ.

Вопрос о введении обязательного QR-учета личных самокатов при этом остается открытым.

Ольга Власова считает, что сейчас региональные и городские власти не могут устанавливать такую обязанность для частных владельцев.

По мнению адвоката, советника Федеральной палаты адвокатов РФ Майи Шевцовой, без федеральной правовой основы такая мера была бы юридически спорной. При этом город вправе регулировать использование инфраструктуры, парковку, зоны движения и работу операторов проката.

Введение обязательной идентификации личных самокатов на уровне Петербурга до появления федерального регулирования, по мнению госпожи Шевцовой, было бы юридически спорным. Регион вправе регулировать использование городской инфраструктуры, парковку, зоны движения и взаимодействие с операторами проката, однако обязательная регистрация принадлежащих гражданам СИМ фактически создает новый публично-правовой режим. Для его введения, считает юрист, надежнее иметь федеральную правовую основу. По той же причине потенциальная региональная ответственность за отсутствие идентификатора будет зависеть от того, насколько законно установлен сам регистрационный режим.

При этом Петербург уже тестирует другой элемент будущей системы контроля — верификацию пользователей прокатных электросамокатов.

С 18 августа комитет по транспорту совместно с «Яндекс Go» и «Юрентом» проводит добровольное тестирование подтверждения личности пользователей кикшеринга.

В «Яндекс Go» личность можно подтвердить через «Госуслуги», в «Юренте» подтверждение возраста доступно с использованием цифрового ID в мессенджере Max. Процедура проводится один раз. В комтрансе подчеркивали, что до изменения федеральных правил апробация носит подготовительный характер. На 2027 год правительство предусмотрело внедрение в сервисах краткосрочной аренды СИМ системы верификации пользователей для установления их возраста с использованием, в частности, «Госуслуг». Также должна быть проработана ответственность сервисов за неиспользование таких технологий.

В комтрансе рассчитывают, что привязка аккаунта к подтвержденной личности в дальнейшем позволит использовать автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений. Зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская объясняла, что после внедрения соответствующего федерального механизма нарушение сможет быть связано с конкретным пользователем, а штраф — направлен через «Госуслуги». В сезонах 2025 и 2026 годов в Петербурге разместили около 40 тыс. прокатных СИМ, число поездок на них город оценивает в десятки миллионов за сезон.

Соглашение между комитетом по транспорту и операторами проката электросамокатов действует в Петербурге с 2021 года. Сейчас его участниками являются Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go». Документ регулирует работу именно прокатных сервисов: определяет зоны запрета и ограничения движения, правила размещения СИМ, места завершения аренды и скоростные ограничения.

Действующий в Петербурге скоростной лимит для прокатных электросамокатов составляет 20 км/ч. В отдельных городских зонах скорость автоматически ограничивается до 10–15 км/ч. Ограничения также распространяются на места размещения и завершения аренды: в центральной части города действуют специальные зоны, в которых парковка прокатных СИМ запрещена. Часть ограничений Петербург вводит не через соглашения с прокатными компаниями, а средствами организации дорожного движения. В частности, дорожные знаки, запрещающие движение СИМ, были установлены на Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской набережных. Такие запреты распространяются как на прокатные, так и на личные электросамокаты.

Регулирование СИМ власти объясняют высокой аварийностью. За первые пять месяцев 2026 года в Петербурге зарегистрировано 101 ДТП с их участием — второй показатель среди регионов после Москвы. По итогам 2025 года в городе произошло 193 таких ДТП, в которых погибли шесть человек, еще 193 получили травмы.

Полина Пучкова